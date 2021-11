LARIVÉE KIROUAC, Cindy



Le 10 novembre 2021, à l'âge de 36 ans et 8 mois, est décédé Cindy Larivée Kirouac, fille de madame Linda Larivée et de feu monsieur Yves Kirouac. Elle demeurait à Québec.Outre sa mère, elle laisse dans le deuil son frère Alex Larivée (Julyanne St-Pierre), Michel Trottier (père d'Alex), sa tante Denise Bilodeau (feu Robert Larivée), son cousin Glen Larivée (Amel Ben Chaabane), sa marraine et son parrain adorés: Claire Larivée (feu François Dumais), ses autres oncles et tantes: Roland Kirouac (Sandra Poor), André Kirouac et Francine Dufour (feu Serge Kirouac). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, ses cousins et ses cousines de la famille Kirouac, plusieurs membres de la famille Dumais, de nombreux amis ainsi que plusieurs collègues de travail.