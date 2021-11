GAGNON, Rita



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 18 novembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Rita Gagnon, épouse de monsieur Paul-Antoine Simard. Elle était la fille de feu madame Lucina Boudreault et de feu monsieur Saül Gagnon. Elle demeurait à Ste-Anne-de-Beaupré.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h 30 à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Angèle Paré), Maurice, Richard (Christine Labranche), Jacques (Louise Lachance); ses petits-enfants: Manon (Stéphane Tremblay), Chantal, Cédric (Stéphanie Duchesne), Guillaume (Karolanne Aspiro Gingras), Èvelyne (Steven Fortin), Patrick, Caroline (Guillaume Martel); ses arrière-petits-enfants: Karenne Simard-Hardy, Kassandra Simard-Hardy, Noémie Simard-Tremblay, Rosalie Fillion, Tommy Fillion, Laurence, Raphaël, Camille, Roseline, Wesley Fortin et Élisabeth. Elle laisse également dans le deuil plusieurs frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré du département des 2 Rives pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, Rue des Montagnards, Beaupré, QC G0A 1E0, www.jedonneenligne.org/fondationhsab