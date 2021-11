ISABELLE CHAMBERLAND

Lucille



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 15 novembre 2021, à l'âge de 75 ans et 10 mois, est décédée entourée de sa famille madame Lucille Chamberland épouse de monsieur Léandre Isabelle et fille de feu Donat Chamberland et de feu Annette Fournier. Elle demeurait à Sainte-Claire, autrefois de Saint-Nérée.La famille accueillera parents et ami(e)s auLes cendres seront déposées au Columbarium du Complexe funéraire Roy & Rouleau inc. Sainte-Claire. Elle laisse dans le deuil outre son époux, sa fille bien-aimée Manon (Marcel Garneau); ses petits-enfants: Yannick et Alexandre Bourgeois. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Raynald (Carmelle Brochu), Lisette (Jacques Cantin), Gilles (Ginette Lemay), Huguette (feu Sylvio Dulac), Diane ((Jean-Paul Laflamme), Nicole (Gilles Guillemette), Monique (Jacques Lessard), Michel (Johanne Hince) et Julie (René Talbot); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Isabelle: feu Clément, Pierrette (Léandre Lemelin), Nicole (Georges Fleming) et Serge (Johanne Lafontaine). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du CHSLD de Saint-Raphaël pour les excellents soins prodigués et leur dévouement. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire