BRETON, Jean-Philippe



À la Maison Michel-Sarrazin, le 21 novembre 2021, à l'âge de 35 ans, est décédé Jean-Philippe Breton, fils de madame Louise Bourbeau et de monsieur André Breton. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses sœurs: Sarah (Christian Turner) et Maëlle; sa grand-mère Claire Ouellet (feu Gaston Breton); ses neveux: Samuel et Marc-Olivier; ainsi que plusieurs cousins, cousines, oncles, tantes et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement la Dre Karine Michaud et toute l'équipe de neurochirurgie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin. https://michel-sarrazin.ca/.à compter de 13 h.