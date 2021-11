CAREAU, Denise Beaulieu



Au CHUL, le 11 novembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Denise Beaulieu, conjointe de feu Paul-Émile Careau, fille de feu Marie-Anne Paquet et de feu Gérard Beaulieu. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 14h30,et de là au cimetière Saint-Charles.Elle laisse dans le deuil, ses filles: Chantal, Nancy (Jean-François Lamb); ses petites-filles adorées: Mahée Rioux (Mattieu Bertrand) et India Rioux (Simon St-Michel); son arrière-petit-fils: Émile Bertrand. Elle était la soeur de: feu Roland Beaulieu (Rita Drolet), feu Georgette Beaulieu (feu Ronald Therrien). Elle était la belle-soeur de: feu Marcel Careau, Noël Careau (feu Noëlla Jacques), feu Louisette Careau, Gérard Careau (Noëlla Beauregard). Elle laisse également dans le deuil, ses cousines Ginette et Françoise Renaud; ses amies de toujours: Louisette Dubé (John O'Neil) et Lorraine Lévesque; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.