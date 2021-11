LANGLAIS, Pauline Lachance



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 novembre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Pauline Lachance, épouse de feu monsieur Paul-André Langlais, fille de feu Henri Lachance et de feu Gilberte Plante. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sophie (Eric Girard), Martin (Isabelle Fortin), Michel (Anyk Dumas) et Louise; ses petits-enfants: Adrien Girard, Edouard et Béatrice Langlais, Eve et Laura Langlais; ses frères et soeurs: feu Jean-Claude (Sylvie Turcotte), Hélène (feu René Lachance), Henri-Paul (feu Ghyslaine Dorval, Françoise Tremblay), Jacques et feu Huguette Arcand; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Langlais: feu Antoine (Hélène Roy), Gérard (Jeannette Dumont), Marcel (Colette Lemay), Maurice (Louisette Lambert), feu Jeanne D'Arc (feu Ghyslain McKinnon) et feu Laurent; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, du CRIC et des soins palliatifs ainsi que l'infirmière pivot, Katie Alexandre. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer ou à la Maison Michel-Sarrazin.le dimanche 28 novembre à compter de 16 h.