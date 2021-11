LAPOINTE, Denise Paquet



À l'Hôpital du Saint-Sacrement de Québec, le 11 novembre 2021, à l'âge de 83 ans, entourée de l'amour des siens est décédée Mme Denise Paquet, épouse de feu Raymond Lapointe. Fille de feu Ovide Paquet et de feu Antonia Garneau, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son fils: Alain (Francine Côté); sa petite-fille: Marilie; ses arrière-petits-enfants: Charly et Daphnée; ses frères et sœurs: feu Yvon (Ginette Auclair), Raymond (Céline Rhéaume), Nicole (Julien Lafond) et Jocelyne (feu Gilles Laliberté); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lapointe: Lise (André Bruyère), Jean (Thérèse Côté), Michel (Anne Dumais), Carmelle (Denis Chabot), Lorraine (feu Marcel Demers), Lilianne (Marc Beaudry), Gaétan (Anne Vallée) et France (feu Pierre Laflamme). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 13h à 15h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein. (279 Sherbrooke St W #305, Montréal, Québec H2X 1Y1). Pour rendre hommage à Mme Paquet, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com