DION, Denise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 octobre 2021, à l'âge de 79 ans et 3 mois, est décédée madame Denise Dion, épouse de monsieur Conrad Lord, fille de feu Eugène Dion et de feu Rose-Anna Moreau. Elle demeurait autrefois à Saint- Nicolas. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses soeurs et ses frères: Claudette (Ghislain Corriveau), Lise, Jean-Paul (Claudette Fontaine), Germaine (Raynald Plante), Gérard (son amie Francine Bernier), Jean-Claude et André; son beau-frère Jean-Noël Lord; son fils Alain Deguise; sa grande amie madame Lisette Roussin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.le samedi 27 novembre à compter de 9 h.