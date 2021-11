LANDRY, Marie Poulin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 novembre 2021, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédée madame Marie-Blanche Poulin, épouse de feu monsieur Paul Landry, fille de feu madame Odile Poirier et de feu monsieur Adolphe Poulin. Elle était native de Saint-Fabien-de-Panet et habitait à Lévis (secteur Saint-Étienne).Elle était la sœur de: feu Henri-Noël (feu Rita Corriveau), feu Olivette (feu Guy Bourbeau), feu Judith (feu Guy Rancourt), feu Irma (feu Jude Alen), feu Ghyslaine, feu Brigitte (Paul Morin) et feu Rémy (feu Diane Hallé). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Landry, plusieurs neveux, nièces, ses enfants par alliance (particulièrement Lilianne), ainsi que ses autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 10 h 45.Un merci particulier à la directrice de la Résidence Saint-Étienne-de-Lauzon, Mme Johanne Roy, ainsi qu'à son équipe. Sincères remerciements à son médecin de famille, Dre Marie-Christine Pouliot. Merci également aux infirmiers et infirmières du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone : 877 882-2582, site web : www.coeuretavc.ca.