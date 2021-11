ARSENAULT, André



À l'IUCPQ le 30 octobre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur André Arsenault, fils de feu J. Guy Arsenault et de feu Marie-Ange Létourneau, il était l'époux de Madame Denise Lessard. Il demeurait à Lévis (secteur St-Nicolas). Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Chantal (Patrick Robitaille), Jean-François (Marie-Claude Bussières); ses petits-enfants: Sara, Justin, Raphaëlle, Olivier et Béatrice; ses frères et sœurs: feu Gilles, Denis (Hélène Roy), Roger (Anne Savary), Suzanne (Daniel Baril), Monik (Louis Garneau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lessard: Pauline (Claude Boissinot), Raymonde, Monic (François Boutet), feu Michel, Francine et Marie; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du département de gériatrie de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués.de 13h à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'IUCPQ.