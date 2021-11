ASSELIN, Adrien



À l'Hôpital Hawkesbury Ontario, le 30 octobre 2021, à l'âge de de 82 ans, est décédé monsieur Adrien Asselin, fils de feu monsieur Edmond Asselin et feu madame Maria Dion. Il demeurait à Hawkesbury Ontario. La famille accueillera parents et amis à l'église de St-Gervais Bellechasse 225 rue Principale St-Gervais Bellechasse,de 13 h à 14 h 25.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son fils : Daniel Sabourin, son petit fils William, ses frères et sœurs : feu Yvette Asselin (René Roy), feu Raymond (feu Réjeanne Bolduc), Rolland (Denise Lantagne), feu Guy (feu Thérèse Gagnon), Bernadette (Clément Breton), Jeannette (Laurent Fradet), Joseph (Lisette Boutin), Marcel (Thérèse Tremblay), Angèle (Ferdinand Roy, Claire Guillemette), Laurent (Suzanne Moreau, Suzanne Aubé), Denise (Ghislain Dion), neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la