GOULET, Gabriel



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 novembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Gabriel Goulet, époux de madame Thérèse Labeaume, fils de feu Léonidas Goulet et de feu Anna Lamontagne. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale dimanche 28 novembre 2021 de 13 h à 14 h 30.Il laisse dans le deuil outre son épouse Thérèse; son épouse en premières noces feu Marguerite Fortin, et ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortin; ses enfants: Michel (Geneviève Deschesnes), Richard (Linda Champagne) et Danny (Monique Robichaud); ses petits-enfants: Jean-Sébastien, Mélissa, Maxime, Windy, Kim, Cynthia, Gaby et Josianne; ses arrière-petits-enfants: Laurianne, Cédrik, Julia, James, Sélyna, Leana, Eden, Camila, Drazic et Noémie; sa sœur Jeanne et sa belle-sœur Georgette; les enfants de sa conjointe: Francine (Jean-Pierre Bilodeau), Serge (Lucie Pagé), feu Sylvie, Jocelyne (Aurélien Thériault), Pierre (Marie Boulet), Jacques (Louise Lepage), Jean (Liette Lapointe), Gilles (Lucie Fortin) et Denis (Hélène Hamilton); les petits-enfants de sa conjointe: Alexandra, Anne-Catherine, Marie-Pierre, Alexis, Hubert, Nora, Jean-Laurent, Carolane, Aurélie, Benjamin et Élie; les arrière-petits-enfants de sa conjointe: Félix-Antoine, Iliana, Grégory, Augustin, Marine, Victor, Charles et Juliette; ainsi que ses nombreux neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel du Faubourg Giffard pour leur humanisme et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, QC, G1T 1P5.