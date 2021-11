CARRIER, Marie-Claire Roy



À la Résidence du Précieux-Sang, le 12 novembre 2021, à l'âge de 96 ans et 6 mois, est décédée madame Marie-Claire Roy, épouse de feu monsieur Raymond Carrier, fille de feu Ulderic Roy et feu madame Gloire-Anna Duchesneau. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 13 h 30 à 16 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Michel, Errol (Nancy Leclerc), Jean-Pierre (Mariette Langlois), André (Lise Carrier), Denis (Marie-Claude Laflamme), Francine (feu Yvon Desjardins), Raymonde (feu Pablo Jimenez); ses petits-enfants: Steve, Mélanie, Pascal, Eric, Darinka, Nathalie, Francis, Tobi, Yan, Rémi, Audrey, Joël, Gabriel et ses arrière-petits-enfants: William, Louis, Alice, Catherine, Lily, Jules, Édouard, Laurie-Ann, Alec, Josh, Édouard; les familles Roy et Carrier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence du Précieux-Sang à Lévis ainsi que ceux du CLSC Desjardins aussi à Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec, téléphone: 418 657-5334, site web: https://alzheimer.ca/federationquebecoise/fr