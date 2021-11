PAGEAU, Jocelyne



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 7 novembre 2021, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Jocelyne Pageau, épouse de monsieur André Déry, fille de feu madame Aline Ampleman et de feu monsieur Lucien Pageau. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-François (Manon Labrosse), Michel et Patricia (Michaël Pelletier); ses petits-enfants: Raphaël Déry (Anaïs Ouellet), Loïc, Edward et Jacob Pelletier; ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Lucienne (Gilles Asselin), Monique (feu François Malonni), feu André (feu Lucette Robichaud), Henri (Gisèle Cloutier), Diane, Benoît (Lorraine Bélanger), Robert (Suzanne Bourgeois), feu Vincent (feu Pauline Chalifour), Louise (Clément Bédard) et Richard Déry (Francine Charette); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. La famille tient à remercier le personnel soignant des soins palliatifs du 4ième étage de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec ainsi que son médecin Dr Richard Blanchet pour les bons soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, adresse: 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, téléphone: 418 527-4294, courriel: info@societealzheimerdequebec.com, site web: www.societealzheimerdequebec.com.