SHAIENKS, Gilbert



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 novembre 2021, à l'âge de 63 ans et 7 mois, est décédé monsieur Gilbert Shaienks, fils de madame Rolande Aubert et de feu monsieur Paul Shaienks. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule dimanche 5 décembre 2021, de 13 h 30 à 16 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de Belmont ultérieurement. Outre sa mère, il laisse dans le deuil son frère Claude Shaienks, ainsi que de nombreux cousins et cousines.