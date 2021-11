BÉGIN, Yvette Houde



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 octobre 2021, à l'âge de 97 ans et 4 mois, est décédée dame Yvette Houde, épouse de feu monsieur Maurice Bégin. Elle était la fille de feu dame Éveline Turgeon et feu monsieur Henri Houde. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Marlène Fortin), Francine (feu Laurent Ricard) et Guylaine Langlois; ses petits-enfants: Éric, Anick, Karine, Simon, Claudia et Terry; ses 11 arrière-petits-enfants; son frère Guy (Muguette Barrière) et sa sœur Gabrielle (feu Jean-Marc Goulet), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que celui de la Résidence Saint- Patrick pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.