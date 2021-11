MERCIER, Jean-Guy



À Québec, le 28 octobre 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Mercier. Il était le conjoint de madame Estelle Poulin et fils de feu madame de Marie-Ange Labrecque et de feu monsieur Benoit Mercier. Il demeurait à Québec. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil; sa fille: Chantal Mercier (Denis Gingras); ses sœurs: Micheline, feu Ginette (Claudette Savard), Louise (Gaétan Leblond), feu Murielle (Patrick Côté); le fils de sa conjointe: Richard et les enfants de celui-ci: Jessy et Jennifer Poulin. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poulin, la mère de sa fille: feu France Audet et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à :de 9h30 à 11h.Les cendres seront déposées au cimetière St-Thomas de Villeneuve. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site: www.cancer.ca, Tél.: 1 888 939-3333, des formulaires seront disponibles sur place.