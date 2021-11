LAPENSÉE, Monique Pelletier



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 novembre 2021, à l'âge de 78 ans et 4 mois, est décédée dame Monique Pelletier, épouse de feu monsieur Georges-Claude Lapensée, fille de feu Armandine Gingras et de feu Louis-Philippe Pelletier. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 12h à 13h45Les cendres seront déposées columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc.Elle laisse dans une grande peine ses trois garçons qu'elle aimait tant: Daniel (Mélissa Dagenais), Yves (Nathalie Fortin) et Karl (Guylaine Michaud), ainsi que ses merveilleux petits-enfants: Cédrik, Laury, Elsa, Jade, Maélie, Léa-Kim, Alexis, Juliette et son arrière-petite-fille Alice. Elle laisse également dans le deuil, ses frères et sœurs: feu Jean-Claude (Lucille Leclerc), Roland (feu Louise Martin), Micheline (André Gagné), Michel (Ginette Vézina), Robert (Bernadette Richard); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lapensée: feu Lise, feu Jeannine (Jean-Yves Paquet), feu Jean-Paul, Lilianne, Lucien; ses neveux, nièces, ainsi que plusieurs ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maurice Tanguay, 4815 boul. de l'Ormière, bureau 280, Québec (Québec) G1P 1K6, tél.: 418-627-5527, téléc.: 418-627-2098, courriel: fondation@tanguay.ca, site Internet : www.fondationmauricetanguay.com