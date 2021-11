ROBERGE, Bernard



À l'Hôpital Saint-François d'Assise de Québec, le 5 novembre 2021, à l'âge de 86 ans et 4 mois, est décédé monsieur Bernard Roberge, époux de feu Diane Drolet (1938-2016). Originaire de St-Grégoire de Montmorency, il demeurait à Québec, Beauport. Il était le fils de monsieur Albert Roberge et de dame Marie-Jeanne Bouchard. Monsieur Roberge laisse dans le deuil ses enfants: Clément, Nathalie et Caroline (Luc Bilodeau); ses belles-sœurs et ses beaux-frères: Huguette Bilodeau (feu Gilles Roberge), Lorraine Dubé (feu Raymond Drolet), et Jacques (Lucille Paradis), Roger Labbé; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Ghislaine Roberge, feu Carmen Roberge (feu Paul Bergeron), feu Marthe Roberge et beau-frère de feu Charlotte (feu Jean-Paul Savard). La famille recevra les condoléances àde 10h à 11h.Les cendres seront déposées au cimetière de Courville à une date ultérieure. La famille remercie tout le personnel du CLSC Orléans et de l'hôpital St-François D'Assise pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site: www.cancer.ca, Tél.: 1 888 939-3333. Des formulaires seront disponibles sur place.