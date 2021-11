NOËL, Cécile Tremblay



À l'hôpital St-François d'Assise, le 18 novembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Cécile Tremblay, épouse de feu M. Paul-Eugène Noël. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 10h à 10h50.L'inhumation aura lieu ultérieurement au Cimetière St-Grégoire-de-Montmorency.Elle est allée rejoindre son époux et son fils Claude. Elle laisse dans le deuil ses frères et ses belles-sœurs: Adrien (Hélène Simard), Fernand (Yolande Fiset), feu Armand (Jeannine Boudreault), feu Rolland (Pauline Chalifour), feu Ferdinand (feu Gervaise Cauchon); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Noël: feu Yvette (Jean-Baptiste Hudon), feu Marguerite (feu Marc-Aurèle Fortin), Angéline (feu Roger Carbonneau), feu Jean-Paul, feu Maurice (feu Thérèse Routhier), feu Aurélien (feu Marie-Paule Mercier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la Résidence Sainte-Marguerite pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3Tél. 418 683-8666.