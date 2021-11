MARTINEAU, Thérèse



Au CHSLD de St-Apollinaire, le 21 novembre 2021, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédée madame Thérèse Martineau, épouse de monsieur Dorilas Martineau. Elle était la fille de feu Marie-Antoinette Croteau et de feu Delphis Martineau. Elle demeurait à St-Apollinaire. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Dorilas, ses enfants: Jean-Yves (Chantal Normand), Nicole (Sylvie Houle), Solange (Mario Côté), Aline (Donald Côté), Francine (Gaston Picard), France (René Fortier); ses petits-enfants: Mélanie (Patrick), Caroline (Jean-Philippe), Cathy (Maxime), Marie-Élise (Éric), Jean-Mathieu (Audrey), Guillaume (Lysandre), Samantha (Charles), Jimmy (Jully), Carl, Mélissa (Jérôme), Cloé (David); ses 13 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Benoit (feu Rose Fréchette), feu Norbert (feu Jeannette Martineau), feu Estelle (feu Léopold Cayer), Marie-Rose (feu Armand Courcy); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dorilas Martineau: feu Fabiola (feu Archille Gélineau), feu Edmond (feu Eva Garneau) (feu Eva Martineau), feu Alida (feu Adélard Dubois), feu Maurice (feu Florence Bergeron), feu Freddy (feu Hélène Végiard), feu Adrien (feu Rose Fortier) (feu Simone Payeur), feu Sœur Élise, feu Marie-Blanche (feu Adélard Martineau), feu Victor (Cécile Lemay), feu Béatrice (feu Roland Côté), Jeannine (feu Adrien Rousseau) (feu Patrice Rousseau), Louisette (feu Jean-Paul Daigle); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement sincère pour tout le personnel du Foyer de St-Apollinaire pour les bons soins prodigués à notre mère. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h30.