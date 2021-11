LAPERRIÈRE, Paul



Entouré de l'amour de ses proches et avec sérénité, Paul Laperrière est décédé le 19 novembre 2021, à l'âge de 80 ans, il était l'époux de madame Danielle Nadeau, fils de feu dame Isabelle Hanley et de feu monsieur Joseph Laperrière. Il demeurait à Québec.il a été confié à lapour crémation. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils: Philippe (Annie Harvey) et Simon (Annie-Claude Lefebvre); ses petits-enfants adorés: David (Marjorie Gosselin), Raphaël, Sarah-Maude et Pier-Elie; son frère Louis (Louise Lasnier); ses sœurs: Christiane (Richard Vaillancourt), Danielle (Raynald Dumas); sa belle-sœur France Nadeau; ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.