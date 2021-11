SHEEDY, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 novembre 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur André Sheedy, époux de madame Claudette Couture, fils de feu Georges Sheedy et de feu Émilia Samson. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Danny, Norman et Jimmy; ses soeurs et son frère: Carmel (feu Jean-Marie Provençal), feu Louise (Maurice Boucher), feu Marthe, André (Claudette Couture) et Gervaise; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Couture: Neil, Doris (feu Laurent Caron), Yvon (Gaétane Tardif), feu Aris (feu Huguette Drapeau), feu Réjean (feu Isabelle Gonthier), feu Mastaï, Lise (feu Amédé Labrecque), Claude (feu Claudette Letendre) et Louise (Jean-Guy Martel); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.