TREMBLAY, Thérèse



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 novembre 2021, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédée madame Thérèse Tremblay, fille de feu Arthur Tremblay et de feu Fédora Raiche. Elle demeurait à Lévis.La famille accueillera parents et ami(e)s àLes cendres seront déposées par la suite, au cimetière Mont-Marie sous la direction de laElle laisse dans le deuil ses enfants: Richard Gibeau, Michel Alie (Sylvie Bourget), feu Louise Alie, Richard Alie (Marie-Claude Harton) et Mylène Alie (Francis Ménard); ses petits-enfants: Annie, Marie-Ève, Yan, Kim, Audrey, Vanessa, Roxane, Émilie, Jade, Sara, Maxime et ses 10 arrière-petits-enfants ainsi que son arrière-arrière-petite-fille. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel de la résidence du Précieux Sang pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire