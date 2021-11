LAVOIE, Madeleine Richard



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 30 octobre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Madeleine Richard, épouse de feu monsieur Roland Lavoie, fille de feu madame Blanche Morel et de feu monsieur Félix Richard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 14 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles le même jour. Outre ses frères et ses sœurs qu'elle est allée rejoindre, elle laisse dans le deuil sa fille France Lavoie (Alain Corriveau); ses petits-enfants: Vanessa Corriveau (Jonathan Morasse) et Simon Corriveau; son arrière-petit-fils: Zack Morasse; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lavoie: Robert (Jeannine Lapointe), Jean-Pierre (feu Jeannette Nadeau), Rose (feu Lucien Goulet) et feu Huguette (feu Raymond Gaulin); ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs du CHU St-François d'Assise pour les bons soins prodigués.