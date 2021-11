DENAULT, Gaston



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 10 novembre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Gaston Denault, époux de madame Francine Lavoie, fils de feu madame Aline Légaré et de feu monsieur Ovila Denault. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Outre son épouse, madame Francine Lavoie, il laisse dans le deuil sa fille Kathie (Martin Prudhomme) et ses deux petites-filles adorées: Florence et Sandrine; son frère Gérard (Pierrette Labelle); son beau-frère: André Lavoie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du département des soins intensifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués.