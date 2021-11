JOLICOEUR, Bibiane Fecteau



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 20 novembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Bibiane Fecteau, épouse de feu Rolland Jolicoeur. Elle était la fille de feu dame Marie-Anne Breton-Boucher et feu monsieur Alfred Fecteau. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, la famille vous accueillera aule mercredi 1er décembre 2021 de 19 h à 21 h et le jeudi 2 décembre 2021 de 9 h à 13 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Nancy Roy), Louise (Serge Fortin) et Danielle (feu Jacques Poulin), ses petits-enfants: Jérôme Jolicoeur (Marie-Eve Malenfant), Annie-Claude Jolicoeur (Olivier Marcotte), Marie-Claude Fortin (Yannick Dorais), Nicolas Fortin (Audrey Lachapelle) et Audrey Simard (Michael Thomassin-Lemieux); ses arrière-petits-enfants: Alexis, Antoine, Eliam, Florence, Maeli, Camille et William; ses frères et sœurs: feu Henri-Georges (Normande), Charles (feu Monique), feu Paul (Annette), Cécile, Pierrette (feu Jean), Normand (Lise), Hélène, Denise (Lucien), Annette (René), feu Réal (Louise), Pauline (René), Guy (Renée) et Jacqueline (Louis); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jolicoeur: feu Robert (Jeannine), Marguerite (feu Émilien), feu Roméo (Céline), Jeanne-Mance (Armand), Monique (feu Jean-Guy), feu Philippe (Noëlla), Florent (feu Lucille), Florian (Céline), Nicole (Victor) et Jocelyne (Marc); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa sœur Monique (Henri); ses beaux-frères et belles-sœurs: Yvette (Gérard), Évariste (Gilberte) et Luc (Adrienne). La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de la Résidence Saint-François et celui des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Œuvres Jean-Lafrance: 1390, route de l'Aéroport, Québec, QC, G2G 0L6, tél.: 418-681-3883, site web: https://www.lesoeuvresjeanlafrance.ca/faire-un-don/ ou à la Fondation du CHU de Québec (Pavillon St-François d'Assise, soins palliatifs), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.