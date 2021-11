CHASSÉ GODBOUT, Yolande



À la Maison d'hébergement de Sainte-Perpétue, le 15 novembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Yolande Chassé, épouse de feu monsieur Oliva Godbout, demeurant à Saint-Omer-de-L'Islet. Originaire de Tourville, elle était la fille de feu dame Diana Bérubé et de feu monsieur Théophile Chassé. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Marcel Avoine), Richard (Nicole Pelletier) et Chantal (Mario Avoine); ses petits-enfants: David (Marimiel Audet-Johnston) et Dominique Avoine (Jean-Michel Bergeron); ses arrière-petits-enfants: Adam, Frédérique et Gabrielle. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Germaine (feu Léonard Mercier), feu Adrien (Monique Thibodeau), Ghislaine (feu Émile Daigle), Denise (feu Maurice Parent), Élise (feu Clément Thiboutot), Lucien (Lorraine Mercier), Carmen (feu Léo Roy), Berthe (Alyre Pelletier), Johnny (Lison Sénéchal), Jacinthe (Marcel Harton) et Lucie (feu Henri Pelletier); de la famille Godbout: feu Maurice (Laurette Gamache), feu Paul-Émile (feu Marie-Paule Duval), feu Placide, Desneiges (Guy Saucier), Réjean (Céline Bossé) et feu Réjeanne. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de la Maison d'hébergement de Sainte-Perpétue de L'Islet pour leur bienveillance et les excellents soins. Des remerciements particuliers aux dames de compagnie Carolle Maheux et Lise Bastien pour leur soutien, leur présence et leur précieux accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. Selon les volontés de madame Yolande, les funérailles avec eucharistie seront célébrées le vendredi 26 novembre 2021 à 13h30 en la Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Ses cendres seront déposées le samedi 27 novembre 2021 à 13h au cimetière paroissial de St-Omer.