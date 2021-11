PARENT, Berthe Auger



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère madame Berthe Auger Parent, survenu le 23 octobre 2021, à l'âge de 93 ans et 5 mois. Elle était l'épouse de monsieur Maurice C. Parent et fille de feu madame Flore Gagnon et de feu monsieur Émile Auger. Elle demeurait à Québec, aux Cours de l'Atrium depuis 2006.La famille vous accueillera aule samedi 27 novembre 2021 de 10 h 30 à 13 h 30.Elle laisse dans le deuil, outre son époux bien-aimé Maurice, ses enfants: Nancy (Hon. Jacques J. Levesque), Richard et Line (Donna Malthouse); ses petits-enfants: Prisca (Steeve Bilodeau), Ingrid (Pascal Jobin) et Anthony; ses arrière-petits-enfants: Lyvia, Éthan et Léana; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Marcel Auger (feu Monique Dufresne), feu Jacqueline Auger (feu Gaston Cauchon), feu André Auger (feu Françoise Lachance), feu Rolande Auger (feu Jean Bertrand), feu Robert Auger (Denyse Duguay) et Françoise Auger (feu Guy Ferland) et la belle-sœur de Mariette Parent (feu Rémi Lavictoire), Yolande Parent (Denis Brunelle), Josiane Parent et Marguerite Parent (feu Georges Rioux). Notre belle Berthe vouait un amour inconditionnel aux siens et particulièrement à son époux Maurice avec qui elle était mariée depuis 65 ans. On se souviendra de Berthe qui adorait les réunions du temps des fêtes et qui continuait à s'amuser de tout et de rien.Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants.Jean D'OrmessonLa famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387.