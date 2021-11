RAYMOND, Pierre



Pierre Raymond, né le 4 août 1939, est décédé subitement le 13 novembre 2021 à l'âge de 82 ans à Beaupré. Il était l'époux de madame Marie-Paule Pouliot, fils de feu madame Antoinette Saint-Pierre et de feu monsieur Enoïl Raymond. Il demeurait à Beaupré.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (André Jr Hebert), Benoit (Andréanne Lemieux) et Carole (Jérôme Lebel); ses petits-enfants: Gabriel, Sophia et Edouard; ses frères et sœurs: feu André (Gaétane Lagueux Reimnitz), feu Gilles (Denise Barbeau), feu Charlotte, feu Ginette et Marc (Armande Giroux); ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis et connaissances. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 3 décembre 2021, de 13 h 30 à 16 h 30 ainsi que le samedi 4 décembre 2021, de 9 h 30 à 12 h 30.L'inhumation se fera au cimetière de Beaupré à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC.