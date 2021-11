CLOUTIER, Jean-Guy



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 octobre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Cloutier, époux de Huguette Bédard, fils de feu dame Florilda Lemay et de feu monsieur Eugène Cloutier. Il demeurait à Saint-Émile. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 10h à 11h et seraIl laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Richard (Angèle Gemme), Marcel, Diane, Johanne et Sylvie; ses petits-enfants: Jonathan (Marie-Eve Gilbert Poulin), Jennifer (Naomie Loucks), Vincent (Simon Duchaine) et Guillaume; ses arrière-petits-enfants: Marie, Laurence, Antoine et Jacob; ses frères et sœurs: feu Albéric (feu Jacqueline Parent), feu Rosalie (feu Omer Duchesneau), feu Fernand (feu Adrienne Beaulieu), feu Janine (feu Aurèle Gagné), feu Robert (feu Julienne Genest), feu Roger, feu Solange (feu Onil Gagné), feu Martin (Juliette Duchesne), Bérangère (feu Elphège Couture), Gisèle; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bédard, feu Gilbert (feu Marthe Beaudoin), feu Paul-Émile (Fernande Bérubé), feu Pauline (feu Georges Verret), feu André Lapointe (Carole Bédard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, téléphone: (418) 682-6387, téléc.: (418) 682-8214, site Internet: www.fmcoeur.qc.ca. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.