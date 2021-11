LATULIPPE, Madeleine Théberge



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 10 novembre 2021 est décédée à l'âge de 75 ans madame Madeleine Théberge, épouse de monsieur Carol Latulippe. Elle était la fille de feu dame Adrienne Théberge et de feu monsieur Antonio Théberge. Elle demeurait à Québec, autrefois de St-Mathieu-de-Rioux. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses deux fils adorés Yann et Hugo; ainsi que ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, cousins et cousines, parents et amis. Remerciement à l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec et au médecin Nicolas Bergeron qui a très bien pris soins de notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site: www.cancer.ca, Tél.: 1 888 939-3333.Les cendres seront déposées dans un columbarium à une date ultérieure.Merci Maman d'avoir été une mère aussi présente, de nous avoir transmis tes passions: la nature, les voyages, les spectacles, les restos, etc. Tu as été une femme extraordinaire, nous t'aimons à l'infini!Voici un texte touchant qu'elle tenait à publier, résumant son parcours de vie bien rempli: