MERCIER, Hélène Delisle



Au Centre d'hébergement Champlain des Montagnes, le 13 octobre 2021, à l'aube de ses 82 ans, est décédée madame Hélène Delisle, épouse de monsieur Benoît Mercier, fille de feu madame Jacqueline Blouin et de feu monsieur Jean Joseph Delisle. Elle demeurait à Québec. Après sa formation en puériculture, elle a œuvré au laboratoire de l'Hôtel-Dieu de Québec et comme brigadière scolaire pendant plus de vingt-cinq ans à la ville de Charlesbourg.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 12 h.L'inhumation de ses cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Jean de l'Île d'Orléans. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Daniel et Jean-François (Chantal Savoie); sa petite-fille Marie-Neige. Elle était la sœur de : Louise (feu Roger Laberge), Claire (feu Louis J. Larouche), feu Jean, Lilianne (Michel Laverdière), Pierre (Margaret Fortier), Francine (Daniel Lapointe) et feu Jacques. Elle était la belle-sœur de : feu Réal (feu Noëlla Laliberté), feu Ulric (feu Gemma Pouliot), feu Rosélia (feu Robert Laliberté), feu Paul-Eugène (feu Estelle Dion), feu Armandine (feu Alyre Bouchard), feu Roger (feu Gemma Drouin), Rodrigue (Gisèle Fradette), Julien (feu Clairette Richard)(Jeanne Couture) et Denise (Jean Labonté). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, petits-neveux, petites-nièces et ami(e)s. Remerciements particuliers au personnel des 2e et 3e étages du CHSLD Champlain des Montagnes pour l'affection et les soins prodigués au cours des dix dernières années et plus particulièrement Aisha, Fanny, Isabelle, Jacqueline, Martine, Nathalie, Sonia et Vicky. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone : 877 882-2582, site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.