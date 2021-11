DUTIL, Carol



Au CHUL, le 13 octobre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Carol Dutil, époux de dame Monique Boutet. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son épouse Monique; ses enfants : Michel (Chantal Boutin), Éric et Vicky (Pierre Blais); son frère Jean (Louise Leclerc); ses sœurs : Claudette (Bob Guilbert) et Francine (Gaétan Martel) ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs de la famille Boutet, plusieurs neveux, nièces, cousin, cousines et amis. La famille vous accueillera le samedi 27 novembre 2021 de 9 h à 11 h aupour offrir vos condoléances, suivi de l'inhumation.La direction a été confiée à laLa famille désire remercier le personnel du CHUL pour leur humanisme et leurs excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal (Québec), H3G 1R4) :https://www.coeuretavc.ca/