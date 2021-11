ROY, Renée Drolet



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes, le 10 juillet 2021, à l'âge de 93 ans et 6 mois, est décédée madame Renée Drolet, épouse de feu monsieur Égide Roy, fille de feu madame Juliette Martel et de feu monsieur Antonio Drolet. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil sa sœur Louise; son frère Jean-Claude (Ginette Legros); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy; ses neveux et nièces: Lucie, Martin, Simon (Paulette Douglas), Louise (Gaston Lavoie), Caroline (Georges St-Cyr), Stéphane (Dany Goulet), Valérie, Barbara (Perry Marcoux) et Louis; ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes, particulièrement celui du 6e étage, pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la cause de votre choix