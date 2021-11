ROY, Noëlla Lapierre



À l'Hôpital Jeffery Hale de Québec, entourée de ses proches, le 14 novembre 2021, est décédée Madame Noëlla Lapierre à l'âge de 86 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean-Guy Roy décédé le 24 février 2021, fille de feu dame Yvonne Robichaud et de feu monsieur Georges-Émile Lapierre. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Annie (Christophe Bernasconi), Nicolas (Marie-Chantale Thibeault), Martin-Pierre (Van Hue Truong) et Jean-Philippe (Valérie Langelier); ses petits-enfants: Sophia, Audrey, William, Antonin, Lucas, Laurie-Mae, Catherine, Charles, Anna et Simon, ses sœurs: feu Bernadette, Marie-Paule (feu Gérard Lacroix), feu Augustine (feu Roland Bernard), Rita, Georgette et son frère, feu René (Lise Parenteau) et sa belle-sœur Denise Roy; ses belles-sœurs: feu Yvette (feu Gustave Lamontagne), feu Andrée (Yvon Rondeau), Jeannine (feu Roland Fortin), Monique (Hans Knutti), feu Denise (Jean Huot) et Anne-Marie (feu Ken Smith); son filleul Christian Bernard, ses ami(e)s de toujours Louise Milot et Fernand Roy, leur fille Valérie ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Au sein de sa famille et de son milieu, Noëlla a embrassé la vie avec enthousiasme et générosité de cœur. Au cours des 20 dernières années, elle s'est dévouée au sein de la Maison des Grands-Parents de Sainte-Foy venant en aide à de nombreux élèves. Cette organisation et ses membres sont devenus pour elle une deuxième famille. La famille tient à remercier de tout cœur le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour leur attention et leur bienveillance.L'inhumation des cendres aura lieu au printemps ou à l'été 2022 au cimetière Saint-Michel de Sherbrooke. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison des Grands-Parents de Sainte-Foy. Il est possible de faire un don par la poste ou en personne, 3180 Avenue d'Amours Québec, Qc, G1X 1L9, tél: 418 658-8484