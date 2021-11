ALLISON, Allen



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 novembre 2021, à l'aube de ses 78 ans, est décédé monsieur Allen Allison, époux de madame Ginette Castonguay. Il était le fils de feu Mme Béatrice Laplante et de feu M. Allen Allison Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le samedi 27 novembre à compter de 13h au centre commémoratifSes cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière de Ste-Thérèse de Lisieux. Monsieur Allison laisse dans le deuil son épouse madame Ginette Castonguay; ses enfants: Jimmy, Linda (Dominic Page), Katy (Patrice Lapointe); ses petits-enfants: Cathrina (Francis), Rafaelle, Lucas, Jeremy; son arrière-petite-fille: Mathilde; ses frères et sœurs: Lilianne, Huguette (André Gauthier), Micheline, Patrick (Rita Robitaille), Francine (Claude Corriveau); ses beaux-frères et belles-sœurs: Lise, Nicole (Pierre Desjardins) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, principalement la Dre Virginie Audet Croteau et un merci spécial pour Mylène Duchaine infirmière du CLSC Beauport pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don au CHU de Québec, à l'attention du CRCEO, 10 rue de l'Espinay, Québec G1L 3L5, https://fondationduchudequebec.org/dons-recherche/