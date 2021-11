PERREAULT, Marie-Marthe



À midi, le jeudi 4 novembre 2021 s'est endormie paisiblement, à l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François-d'Assise, madame Marie-Marthe Perreault. Elle avait 93 ans et était l'épouse de feu monsieur Roland Loiselle. Née le 26 septembre 1928, à Lisbon, Maine, États-Unis, elle était la fille de feu monsieur Léon Perreault et de feue dame Imelda Ouellette. Elle demeurait à Québec (arrondissement Charlesbourg). Elle laisse dans le deuil ses filles: Joanne (Serge Léveillé) et Céline (Liette Massicotte); son unique petite-fille: Florence Léveillé; son frère: feu Bertrand (feu Marie-Claire Fournier); ses beaux-frères: Gilles (feu Marie-Paule Dion), feu Claude (Gilberte Hardy) et feu Paul-Henri (Yolande Dumas); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille recevra les condoléances au :le vendredi 26 novembre 2021 de 14h à 17h et de 19h à 21h.La mise en terre se fera à une date ultérieure, au Cimetière Saint-Ignace-de-Loyola, à Québec (arrondissement Beauport).La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la résidence Le Havre du Trait-Carré, à Charlesbourg, sa maison depuis 2019 pour tout ce que vous avez fait pour elle ainsi que le personnel de l'unité des Soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François-d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825, boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec, QC G1J 0H4, ou en visitant le : https://fondationduchudequebec.org/dons-in-memoriam/. Pour rendre hommage à Mme Perreault, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebe.com.