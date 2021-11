PLANTE, Colette Gingras



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 10 novembre 2021, à l'âge de 76 ans et 9 mois, est décédée madame Colette Gingras, épouse de monsieur Raymond Plante, fille de feu madame Georgette Nolin et de feu monsieur André Gingras. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule dimanche 28 novembre 2021, de 9 h 30 à 12 h 15. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses sœurs: feu Denise Gingras (Aurèle Duguay), Martine Gingras (Simon Nadeau) et son frère André Gingras (Line Farlardeau); ses filleules: Nathalie Duguay et Nancy Plante; ainsi que ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines et ses ami(e)s.