GIGUÈRE, Rachel Pepin



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 7 novembre 2021 à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédée dame Rachel Giguère, épouse de monsieur Bernardin Pepin. Elle était la fille de feu monsieur Anatole Giguère et feu dame Alma Gravel. Elle demeurait à Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1 heure avant la cérémonie, soit de 13 h à 14 h. La direction des funérailles a été confié auElle laisse dans le deuil, outre son époux Bernardin, sa fille et son gendre bien- aimés, Isabelle et Simon-Pierre Côté; ses 2 belles-sœurs: Monique Pepin (feu Philippe Morel) et Claire Paré (feu Paul-André Giguère). Elle quitte également plusieurs neveux et nièces qu'elle chérissait. Elle est allée rejoindre ses soeurs et ses frères: feu Fernande (feu Philippe Cliche), feu Lucille (feu Jean-Paul Lalancette), feu Marie-Blanche (feu Jean-Marc Taillon), feu Jean-Marc (feu Georgette Gauthier), feu Paul-André (Claire Paré), feu Charles-Auguste. Elle a également rejoint ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Pepin. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour leurs bons soins. Merci au docteur Robert Cadrin et à sa secrétaire Lucie pour leurs précieux services. Un merci particulier à Claude Gauthier pour sa présence et son aide soutenues depuis de nombreuses années, et finalement, merci à Nancy Verreault pour tant de bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/