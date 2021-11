DAGNEAULT, Jean-Pierre



C'est entouré de l'amour des siens, dans la soirée du 6 novembre 2021 que ses yeux se sont fermés aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, un cœur d'or venait de cesser de battre à l'âge de 78 ans. Repose en paix auprès de Dieu et sois heureux dans ton nouveau monde céleste. Avec tout notre amour! Demeurant à Saint-Étienne, c'est à Lévis qu'est décédé monsieur Jean-Pierre Dagneault, conjoint de madame Diane Lizotte, fils de feu monsieur Lévi Dagneault et de feu madame Germaine Blais. Outre sa conjointe et la mère de ses enfants, feu madame Lise Pichette, il laisse dans le deuil ses fils: feu Steve, Carl (Geneviève Beaudoin), Dave, Kevin (Pascale Hébert), Marie-Josée; et beaux-fils: Pascal Bérubé (Isabelle Binet), Patrick Bérubé (Katia Boulais) et Jonathan Bérubé; ses petits-enfants: Jonathan, Alexandre, Sébastien, Samuel, Sarah, Carol-Anne; et beaux petits-fils: Olivier, Cédrick et Vincent; son frère feu Yves; sa belle-mère madame Irène Robitaille; ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces; ses compagnons de travail, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un merci tout spécial au Docteure Luce Marchand et tous les professionnels de la santé pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du rein.à compter de 9 h 30.