ROY, Agathe



Au CSSS site de Beauceville, le vendredi 19 novembre 2021, à l'âge de 96 ans et 4 mois, est décédée madame Agathe Roy, épouse de feu Gilbert Thibaudeau, fille de feu Eméry Roy et de feu Valérie Champagne. Elle demeurait autrefois à Saint-Georges de Beauce. Madame Agathe Roy sera exposée à la maisonle vendredi 26 novembre en après-midi de 13h30 à 16h ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michelle Thibaudeau (Denis Bourque); ses petits-enfants : David Bourque, Philippe Bourque (Natalie Tremblay); ses arrière-petits-enfants : William et Édouard Bourque. Elle était la soeur de : feu Avila Roy (feu Fernande Poulin), feu Gérard Roy (feu Noëlla Poulin), feu Roland Roy (feu Françoise Quirion), feu Noel Roy (feu Jeannette Gilbert), feu Marie-Rose Roy (feu Arthur Lessard), feu Germaine Roy (feu Henri Louis Poulin ), feu Claire Roy (feu Henri Veilleux), feu Marie-Ange Roy (feu Antonio Paquet) et feu Jeanne Roy (feu Charles Vachon). Elle était la belle-soeur de :Olivette Thibaudeau (feu Éloi Caron), feu Claude Thibaudeau (feu Jeanne D'Arc Pépin), Gabriel Thibaudeau (feu Rolande Hasler) et feu Gervais Thibaudeau (feu Andrée Roy). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel de la résidence le Saint-Guillaume et le personnel du CHSLD de Beauceville pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du coeur Beauce-Etchemin, 2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, G5Y 3X8.