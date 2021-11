LAROCHELLE, Simone



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 novembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Simone Larochelle, fille de feu madame Marie-Berthe Vallière et de feu monsieur Cyrille Larochelle. Elle demeurait à L'ancienne-Lorette.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 11 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Pierre, Marie-Claude (Daniel Bowen) et Nancy (Yvon Dorval); ses petits-enfants: Lydia (Bruno Bélanger), Arianne, Matthew, Aymeric, Andréanne et Mathias (Josée Bilodeau); ses arrière-petits-enfants: Léo et Louan; ses frères et sœurs: feu Madeleine (Pierre Samson), Yolande, feu Jacques, Denis (Simone Ouellet), Lisette (Robert Chevrette), Jean-Guy (Aminata Seye), Diane (Guy Lemieux) et Richard (Danielle Richard); ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Diabétiques de Québec adresse: 979, avenue de Bourgogne, bureau 180, Québec, Québec, téléphone: 418 656-6241, courriel: info@diabec.com, site web: www.lesdiabetiquesdequebec.org.