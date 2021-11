LAFOND, Benoit



À l'hôpital Saint-François-d'Assise, le 15 novembre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Benoit Lafond, fils de feu dame Juliette Verret et de feu monsieur Émile Lafond. Il demeurait à St-Émile. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à lapour crémation. Selon les conditions météorologiques, si la température le permet, les cendres seront déposé au cimetière de St-Émile le vendredi 26 novembre 2021 à 11h, sous la direction de laIl laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Bruno (feu Marcelle Gadoury), André (Julie Gagné), Catherine (Gilbert Rhéaume), feu Ginette (Yves Talbot), Lucette (Gilles Cassista) et feu Line Lafond; Il laisse aussi ses amis de Voyage Virtuose: Denis Douillard, Anne Bernard, Mélanie Vincent, Steve Gagnon, Jacques Fleury, Ginette Garneau, Carole Vézina et Richard Bois; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et de nombreux amis. Un sincère remerciement au personnel du B8 de l'hôpital St-François-d'Assise pour leur dévouement, les excellents soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Société canadienne du cancer, 5151, boulevard de l'Assomption, Rosemont-La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 4A9. 1-888-939-3333, www.cancer.ca info@sic.cancer.ca. le Québec.