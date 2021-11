Déjà 10 ans pour FLIP Fabrique

En 2012, sept artistes issus de l’École de cirque de Québec dévoilaient, avec énergie, leur toute première création. Dix ans plus tard, ils remonteront ensemble sur les planches pour célébrer le 10e anniversaire de FLIP Fabrique.

«Dix années d’aventures, de voyages, de spectacles, de productions, d’amis, de défis, de premières et de partys. C’est vraiment quelque chose de surréaliste», a lancé, fébrile, le directeur général et artistique Bruno Gagnon.

Photo d'archives

Le membre fondateur se souvient de la réaction de son père lorsqu’il lui a fait part de son intention de quitter le Cirque du Soleil pour mettre sur pied sa propre compagnie avec l’énergie brute de ses 20 ans.

«Le Cirque, c’était le meilleur employeur de la planète en cirque. Mon père, qui était fonctionnaire, ne comprenait pas. Dix ans plus tard, je suis très heureux d’avoir effectué ce virage, d’avoir quitté la sécurité et un bateau qui avance pour me jeter à la mer», a-t-il fait remarquer, lors d’un entretien.

Ce printemps, les membres fondateurs Jérémie Arsenault, Bruno Gagnon, Camilla Comin, Christophe Hamel, Francis Julien, Hugo Ouellet-Côté et Jade Dussault seront les vedettes du spectacle-documentaire Acrobates qui soulignera les 10 ans de FLIP Fabrique.

Photo courtoisie, Flip Fabrique

Neuf ans après Attrape-moi qu’ils avaient présenté pour la toute première fois, en mai 2012, à la Caserne Dalhousie d’Ex Machina et devant Robert Lepage.

Un spectacle avec des numéros et de la vidéo qui célébrera ces gens qui ont choisi la vie d’artiste de cirque, qui ont l’audace de risquer leur vie pour éblouir le public et qui ont aussi le courage de quitter la scène après l’inévitable déclin du corps.

1466 représentations

Il s’agira d’un dernier tour de piste qui réunira les sept artistes fondateurs.

«La bedaine, la présence de bébés et le mode de vie de tournée associé au cirque conviennent un peu moins. Il y a des membres fondateurs qui frôlent les 40 ans. La fougue est moins présente. J’ai 23 ans de cirque dans le corps. C’est un beau cadeau que l’on se fait de se réunir pour une ultime fois et tourner la page avec ce spectacle», a indiqué Bruno Gagnon.

Photo d'archives, Annie T Roussel

Acrobates sera présenté pour un nombre indéterminé de représentations à Québec et ne devrait pas partir en tournée. Les détails seront dévoilés plus tard.

Fidèle collaborateur, Olivier Normand, qui avait signé la mise en scène d’Attrape-Moi, sera aussi de l’aventure Acrobates. Il avait aussi travaillé sur la création de Crépuscule, Crépuscule - raviver les braises, Le songe d’une nuit d’été, Féria et Blizzard. Il a eu carte blanche pour le concept.

«Ce spectacle est une vraie lettre d’amour de ma part aux artistes de cirque, plus particulièrement à ceux de FLIP Fabrique avec qui j’ai passé les dix dernières années», a fait savoir Olivier Normand.

FLIP Fabrique, c’est 10 spectacles, 228 villes et 22 pays visités, 1466 représentations et 1 112 000 spectateurs.

Photo d'archives

«Nous sommes passés, en 10 ans, d’une gang d’amis à l’une des compagnies de cirque les plus en vue au Québec et à travers le monde. Nous sommes maintenant une grande famille de près de cent artistes et artisans. Je peux vous dire qu’on n’a pas fini de faire du cirque. On est prêts pour les 10 prochaines années», a précisé Bruno Gagnon.

Muse, le prochain spectacle de tournée, est en création. Six et Blizzard seront aussi présentés au Québec, en France et aux États-Unis en décembre et en 2022.

Le tout premier spectacle de FLIP Fabrique à la Caserne Dalhousie et la première de Crépuscule à l’Agora du Port de Québec en 2015 font partie des moments marquants de cette troupe.

Photo d'archives

«Crépuscule était une gigantesque production et on avait livré la marchandise. Une production qui marquait le retour du cirque gratuit à l’Agora après une année d’absence et la fin de l’association entre le Cirque de Soleil et la Ville de Québec. C’était une grande réussite. Toutes les premières de nos spectacles ont été des moments marquants», a-t-il précisé.

Ce 10e anniversaire sera aussi souligné par la publication du livre souvenir FLIP Fabrique - 10 ans de cirque en édition limitée et par une exposition itinérante qui sera présentée en marge des spectacles de tournée.