Deux adolescentes portées disparues à Val-d’Or

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population pour retrouver deux adolescentes de 14 ans portées disparues depuis mercredi à Val-d’Or.

Mia Watson et Cassandra Penosway ont été vues pour la dernière fois le 24 novembre sur le boulevard Forest à Val-d’Or vers 18 h. Selon la SQ, elles se déplaceraient à pied.

Mia Watson mesure 1,57 m (5 pi 2 po) et pèse 48 kg (105 lb). Elle a les cheveux bruns, les yeux verts et a un piercing à la narine.

Cassandra Penosway mesure 1,57 m (5 pi 2 po) et pèse 50 kg (110 lb). Elle a les cheveux et les yeux bruns. Leurs proches ont des raisons de craindre pour leur santé et leur sécurité.

Toute personne ayant des informations permettant de retrouver les deux adolescentes peut communiquer avec le 911 ou, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.