GOSSELIN, Roch



Au CHU de Québec, le 15 novembre 2021, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Roch Gosselin, fils de feu monsieur Daniel Gosselin et de madame Jeannine Théberge. Outre sa mère, il laisse dans le deuil ses enfants : Cindy, Maxime (Mélanie Gagnon) et leur mère Diane Fortier; ses petits-enfants : Emy, Maël, Chloé, Lou-Ann, Roxann et Florence; ses frères et soeurs : Nicole (Rosaire Demers), Lise (François Méthot), Gaétan, David (Martine Fréchette), France (Doug Epp) et Danielle; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 7 ième de l'Hôtel-Dieu de Québec, service de néphrologie pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Transplant Québec, https://www.transplantquebec.ca/contribuerà compter de 13h.