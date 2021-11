LEMIEUX, Marthe



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 2 novembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Marthe Lemieux, fille de feu Arthur Lemieux et de feu Cécile Couture. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Marc-Aurèle (feu Juliette Bélanger), feu Georgette (feu Raymond Fournier), feu Raymond (Béatrice Caouette), feu Michel (feu Yvette Beaulieu), feu Réal (Pierrette Hamel), feu Dorothée (Roland Drapeau), feu Louisette (feu Jean-Félix Tremblay), feu Marcel, Lucie (Charles Boucher), feu Denise, Charlotte (feu Michel Laflamme), Jean-Marie (feu Andrée Côté), André (feu Ginette Blouin), Micheline (feu Gilles Mariage), Gilles (Richard Fontaine) et Robert (Marie-Josée Caron); de nombreux neveux et nièces dont son filleul Jean-François Lemieux (Magali Chiasson et Anaïs); ainsi que ses cousins et cousines, son grand ami: Elzéar Lebel, autres parents et ami(e)s.Sincères remerciements au personnel du 3ème étage du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Pour ceux et celles qui le désirent, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, ou à la fondation de votre choix.à compter de 9h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au Cimetière Mont-Marie, section Lévis.