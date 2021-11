LATULIPPE, Marguerite (Margot)



À son domicile, le 19 octobre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé dans la plénitude, dame Marguerite (Margot) Latulippe. Elle demeurait à Beauport (Québec). Elle laisse dans le deuil ses enfants: France Dumoulin (René Martin), Stephan Comeau (Lisane Gaumond); ses petits-enfants: Cynthia (Dany Tessier), Mélissa, Pascal (Carolane Dufresne), ses arrière- petits-enfants: Déreck, Maélie, Anabel,Charlie, Félix, Kelly; ses frères et sœurs: Jean-Guy (Monique Martin), Louisette, feu Paul-Henri (feu Denise Dion),Cécile (feu Camille Julien), feu Madeleine (feu Gaston Demers), Thérèse (feu Jean Pichette), Gérard, Robert; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dumoulin: Jeannine, Hélène (Henri-Paul Gingras), Mado, Georges; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis dont, Raymonde Latulippe, Guy Comeau et Jean Léon Royer. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres à :de 10h à 11h30,Des remerciements spéciaux à l'équipe du CLSC Beauport pour leur compassion et leur dévouement sans relâche. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Nouvelle adresse: www.coeuretavc.ca Téléphone: 1-888-473-4636. Des formulaires seront disponibles sur place.