TERREAU, Denise Bussières



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 8 novembre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Denise Bussières, épouse de monsieur Jean Terreau. Elle était la fille de feu dame Germaine Frédérick et de feu monsieur Louis-Philippe Bussières. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 26 novembre 2021 de 18 h à 21 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean; ses filles: Paule Terreau (Éric Blackburn) et Isabelle Terreau (Martin Dufour); ses petits-enfants: Catherine Blackburn, Gabriel Blackburn, Claudia Dufour (Andres Romero Rodriguez) et Laurie Dufour (Julien Langlois); ses frères et sœurs: Claudette Bussières (André Charland), Louise Bussières (feu Patricia Grimm), feu René Bussières (Céline Godin) et feu Claude Bussières (Dorothée Pelletier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec (13e étage), pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer: 625, Avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, tél.: 514-861-9227 ou 1-888-766-2262, site web: www.societederecherchesurlecancer.ca